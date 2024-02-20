فريق "نستطيع" ينظم حملات توعوية لدعم ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة

نظم فريق "نستطيع" لمساعدة وتقديم الخدمات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من محافظات الصعيد، لتوعية ومساعدة الأطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة كالإعاقة العقلية والحركية والتوحد واضطرابات اللغة والانفعالات السلوكية.

وأكد محمد حسن، أحد منظمي المبادرة، أن يتكون فريق "نستطيع" من عدد من الأخصائيين التربية الخاصة والأخصائيين النفسيين، وينظموا على مدار الأشهر الماضية حملات توعية وانشطة فضلًا عن البرامج التربوية التي تختص بتقديم الرّعاية والعناية الخاصة لفئة معينة من الأشخاص غير الطبيعييّن، ومساعدتهم على تحقيق ذاتهم وتكيفهم مع البيئة المحيطة بهم على أكمل وجه.

بينما قالت إسراء جمال، إحدى المسئولين للمبادرة، أنهم يستهدفوا الفئات الأكثر احتياجا مثل الإعاقة العقلية، الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، اضطراب التوحد، صعوبات التعلم، الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، اضطرابات اللغة والكلام، التفوق العقلي، تنميه مهارات، مقاييس نفسيه.

واشار أدهم إسماعيل أحد المنظمين للمبادرة، أن المبادرة تهدف إلى مساعدة وتقديم الخدمات للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى أولياء الأمور لتوعيتهم علي التربية الصحيحة وكيفية التعامل مع أطفالهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما لفتت سهيلة محمد، إلى سعى المبادرة لدمج ذوي الإعاقة مع الأصحاء في جميع المجالات لبناء مجتمع قوي، وأيضًا وتعزيز دور ذوي الإعاقة في خدمة المجتمع، وإبراز مواهبهم وتنميتها ومن أهداف دمج ذوي الإعاقة في كل نواحي الحياه ودعم وإبراز مواهب ذوي الإعاقة وتنميتها والسعي نحو توفير سبل تأهيل ذوي الإعاقة ونشر مفهوم الإعاقة وحقوق المعاقين فالمجتمع، إضافة إلى تقديم سلسلة ورش العمل ودروات تدريبية لتاهيل الطلاب في كافة المجالات.

وفي ذات الصدد، كشفت ندى أحمد، إحدى مسئولي تنظيم المبادرة، أنه في الوقت الحالي تنتشر مبادرة " نستطيع" في محافظات الصعيد والوجه البحري ويعمل أعضاء هذه المبادرة كفريق واحد متعاون مع بعضهم البعض من أجل مساعدة غيرهم.