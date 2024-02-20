الأهلي يستعد لحسم موقف سفر موديست إلى غانا

يستعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، لحسم موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق من السفر إلى غانا اليوم الثلاثاء.

وطلب كولر من موديست تأجيل سفره إلى فرنسا لحين العودة من غانا إلا أن اللاعب الفرنسي أكد صعوبة الأمر خاصة أنه أخطر الأهلي منذ فترة بضرورة سفره إلى بلاده لإنهاء بعض الأوراق الخاصة.

وشهدت الساعات الماضية تأكيدات من موديست بأن سفره إلى فرنسا قد يتم تأجيله استجابة لرغبة الجهاز الفني ولكنه سيخطر مسؤولي الأهلي اليوم الثلاثاء بآخر التطورات قبل السفر غداً الأربعاء.

ويلعب الأهلي ضد ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.