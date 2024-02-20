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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد عدة مناطق بالتجمع الثالث

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطي

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية بعدة مناطق مختلفة من التجمع الثالث، استهلها بالمرور على محور طلعت حرب وشارع الشباب والمحلية الثامنة " القطامية "، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة " أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش – ممرات "، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة أى مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير. 


وأكد رئيس الجهاز ضرورة، الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث، وكذا ضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية، والمحاور الداخلية، وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال التجارية، ومناطق الخدمات.

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