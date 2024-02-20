"حماية الأرض من التلوث" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم   

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

في ذات السياق، وضمن الخطة الاستراتيجية لتعزيز الوعي البيئى، أعدت مكتبة اللاهون حوارا مفتوحا حول "حماية الأرض من التلوث"، بمدرسة الفصل الواحد باللاهون، أكدت خلاله نادية عاشور ياسين على أن حماية الأرض يعد أمرا ضروريا للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوانات، وذلك من خلال تغيير عاداتنا اليومية، ودعم جهود الدولة في مجال البيئة لضمان بقاء كوكبنا صالحآ للأجيال القادمة، تلاها مناقشة الأطفال حول موضوع حماية الأرض.

حوار مفتوح حول قيم الانتماء الوطني بفرع ثقافة الفيوم

كما شهدت مدرسة النزلة الاعدادية حوارا مفتوحا حول قيم الانتماء الوطني، أداره محمد قطب مسئول النشاط بمكتبة النزلة، أوضح خلاله أن كل مواطن لديه انتماء لوطنه الذي يعيش فيه مهما كان سنه كبيرا أو صغيرا، ومهما كانت حالته المعيشية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فإن الانتماء الوطني غريزة جميلة يولد بها الطفل الصغير وتنمو وتكبر معه مهما تقدم في السن، وحب الوطن قيمة نبيلة علمنا إياها نبينا محمد (عليه الصلاة والسلام) عندما أخرجه قومه من مكه فقال وهو متجهاً نحو المدينة والله إنك أحب بلاد الله إلي ولولا أهلك اخرجوني منك ما خرجت، كما ينظم قسم الجمعيات الثقافية ورشة حرف بيئية من الخوص، لتدريب عدد من السيدات والفتيات بقرية الإعلام، تدريب سلوي صابر عيد، وتستمر الورشة من الأحد 18 فبراير حتي يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري.

وإستمرارا للأنشطة المقامة تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة ببيوت الثقافة والمكتبات الفرعية التابعة لفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة عرض فيلم كارتون للأطفال بعنوان bugs life بالتعاون مع قسم السينما بالفرع، وبحضور طلاب مدرسة التربية الفكرية، بإشراف عبد الرحمن على مسئول النشاط بالمكتبة.