ضبط سائق بحوزته 20 كرتونة سجائر بدون فواتير في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من القبض على سائق وبحوزته 20 كرتونة سجائر دون فواتير مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام سائق بتخزين كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب التأكد من المعلومات الواردة تم القبض على المتهم وبحوزته 20 كرتونة سجائر دون فواتير مجهولة المصدر داخل سيارته الميكروباص، وقد أقر المتهم بأنه ينوي تجميع هذه السجائر وبيعها في السوق السوداء.