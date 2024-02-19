الثلاثاء 20 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط سائق بحوزته 20 كرتونة سجائر بدون فواتير في أكتوبر

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من القبض على سائق وبحوزته 20 كرتونة سجائر دون فواتير مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام سائق بتخزين كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بقصد التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب التأكد من المعلومات الواردة تم القبض على المتهم وبحوزته 20 كرتونة سجائر دون فواتير مجهولة المصدر داخل سيارته الميكروباص، وقد أقر المتهم بأنه ينوي تجميع هذه السجائر وبيعها في السوق السوداء.

مواد متعلقة

غدًا.. محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي

ضبط 28 قضية إتجار بالنقد الأجنبى بقيمة 24 مليون جنيه

ضبط المتهمين في مشاجرة مسلحة بأسيوط انتهت بإصابة شخصين ووفاة امرأة
الجريدة الورقية