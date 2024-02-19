تواصل نيابة الجيزة ، التحقيق في العثور على جثة طفل داخل كيس بلاستيك ملقاة وسط قمامة بمحيط عقارفي منطقة الهرم.

العثور على جثة طفل عاري الجسد ومتعفن بكيس بلاستيك في الجيزة

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة الطفل، كما أمرت بعرض جثة الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامة.

وكشفت أحد شهود العيان أميرة.ف 21 سنة، طالبة، ومقيمة في منطقة الهرم، والتى أفادت أنها حال تواجدها بمنزل والدها بالطابق الأرضي «شقة مغلقة» منذ فترة للقيام بأعمال النظافة، فوجئت بوجود جثمان لطفل متوفي بمنور العقار.

العثور على جثة طفل في الجيزة

بداية الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام ابو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، اخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ بالعثور علي جثة طفل.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين وجود جثة لطفل مجهول الهوية في حالة تعفن وعاري الجسد داخل كيس بلاستيك وسط مخلفات قديمة وقمامه.

ويكثف رجال مباحث الهرم جهودهم لكشف غموض الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

عمره 8 أيام.. العثور علي رضيع أمام منزل مسن بالدقهلية

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية ، من جهودها للتوصل لأهلية رضيع عثر عليه مسن ملقى أمام باب منزله بقرية درين مركز نبروه محافظة الدقهلية، وجرى إيداعه بحضانة مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من جلال.م.ع.ح، 60عاما، بالمعاش، ومقيم بقرية درين دائرة المركز، بعثوره على طفل لقيط حديث الولادة ملقى بجوار باب منزله بمحل إقامته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الطفل ذكر، حديث الولادة، عمره 8 أيام تقريبا، والحبل السري مربوط، ويرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى إيداع الطفل بحضانة مستشفى نبروه المركزي تحت الملاحظة وتقديم الرعاية اللازمة له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه لكشف تفاصيل الواقعة والوصول لأهلية الطفل.