تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية ، من جهودها للتوصل لأهل رضيع .عثر عليه مسن ملقى أمام باب منزله بقرية درين مركز نبروه محافظة الدقهلية، وجرى إيداعه بحضانة مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج اللازم.

عمره 8 أيام.. العثور علي رضيع أمام منزل مسن بالدقهلية

كان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من جلال.م.ع.ح، 60عاما، بالمعاش، ومقيم بقرية درين دائرة المركز، بعثوره على طفل لقيط حديث الولادة ملقى بجوار باب منزله بمحل إقامته.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الطفل ذكر، حديث الولادة، عمره 8 أيام تقريبا، والحبل السري مربوط، ويرتدي ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وجرى إيداع الطفل بحضانة مستشفى نبروه المركزي تحت الملاحظة وتقديم الرعاية اللازمة له، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه لكشف تفاصيل الواقعة والوصول لأهلية الطفل.

ضبط عصابة شبارة وبطاطا في الدقهلية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

وفي واقعة أخري ، ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تشكيل عصابي مخصص للإتجار في المواد المخدرة بنطاق مركز المطرية بينهم متهم هارب من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن 20 عاما، وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر ومخدر الحشيش والهيدرو.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية اختباء تشكيل عصابي يضم هاربا من أحكام جنائية، يمارسون تجارتهم غير المشروعة في المواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

جرى استصدار إذن جهات التحقيق وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية، بقيادة رئيس المباحث، ومعاونيه ومداهمة البؤرة الإجرامية.

وتمكنت القوات من ضبط كل من: عوض م، وشهرته بطاطا، وهراس.م، وشهرته هراس الصغير، وعصام المنزلاوي، وسيد شبارة، مقيم بمركز دكرنس هارب من أحكام جنائية بلغت مدتها 20 عاما، في قضية شروع في قتل وآخرين سرقة بالإكراه، وبحوزتهم بندقية آلية وعدد 15 طلقة وبندقية خرطوش اجنبية الصنع، و4 طلقات من ذات العيار.

كما عثر بحوزتهم على 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكيلو ونصف من مخدر الحشيش، و66 كيس هيدرو وميزان حساس ومقص ومبالغ مالية وهواتف محمولة.

بمواجهتهم أقروا واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية، والطلقات للدفاع عن تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات.