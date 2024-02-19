جنايات أسيوط تحكم بإعدام 26 متهما في خصومة ثأرية

أصدرت محكمة جنايات أسيوط الدائرة الثامنة حكمًا في القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح وقد تمت الإدانة لـ 26 متهمًا بعد أن اتهمتهم النيابة العامة بإنهاء حياة شخصين "أحمد ع." و"عثمان أ." وإصابة "عبدالوارث ع." عمدًا بسبب خصومة ثأرية بقرية بنى زيد الأكراد بمركز الفتح بين عائلتين في القرية، حيث تطور الأمر إلى مواجهة عنيفة انتهت بحدوث جرائم قتل وإصابة وبعد التحقيقات والمرافعات القضائية.

قررت محكمة الجنايات توجيه تهمة القتل العمد إلى جميع المتهمين برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين وعضوية المستشار وليد محمد شحاتة والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس، قد أصدرت حكمًا وإحالة أوراق 26 متهمًا إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم بسبب جريمتهم

تأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات القانونية المتبعة في حالات الجرائم الجنائية الخطيرة.