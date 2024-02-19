جامعة أسيوط تطلق المؤتمر التعريفي لمسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"

انطلقت في رحاب جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ فعاليات المؤتمر التعريفي لرالي جامعة أسيوط؛ حول مسابقة " رالي مصر لريادة الأعمال"، وهي المسابقة الكبرى في مجال ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، والذي ينظمه نادي ريادة الأعمال، بوحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة ITTU بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط حريصة على تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال، ورفع درجة الوعي لدى الطلاب، والخريجين بريادة الأعمال، مشيداً في ذلك؛ بدور نادي ريادة الأعمال، وما يقدمه من فرص متميزة؛ لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، فضلاً عن مساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، غير نمطي، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات، وتحقيق الرقمنة في كافة مجالات العمل، ومناحي الحياة.

شهد اللقاء حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمشرف العام على نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، والدكتور حمدي زيدان مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، والمشرف الأكاديمي علي مسابقة رالي مصر بالجامعة، وبمشاركة ضيوف الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وهم: الدكتورة جين حنا رئيس قسم الشراكات والتمويل بمركز ريادة الأعمال التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس خالد أمين منسق برامج الرالي علي مستوى الجمهورية، والدكتور أحمد ضاحي مدير فرع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بأسيوط، والدكتور ضيف الله حسن المدير التنفيذي لمدارس أحمد ضيف الله للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس يوسف بيومي مدير برنامج الحرم الجامعي لمؤسسة هالت برايز بمصر، والمهندسة علياء خالد مؤسس شركة يونس الناشئة، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة، وطلاب مدرسة أحمد ضيف الله للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى مكانة الشباب؛ بوصفهم عماد الحاضر، وقوة المستقبل، والركيزة الأساسية في تقدّم، وبناء كلّ مجتمع، مضيفاً: إن جامعة أسيوط تحمل على عاتقها؛ تقديم تعليم جامعي؛ يرتكز على أسس من المعرفة، والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وهو ما ينعكس إيجابياً على تأهيل جيل جديد؛ يواكب متطلبات سوق العمل، ومستجدات التكنولوجيا، مشيداً في ذلك بالحضور الطلابي المتميز، والمشاركة الفعالة في فعاليات المؤتمر.

ومن جهته، أوضح الدكتور حمدي زيدان؛ إن مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، تنطلق بتعزيز، وبدعم كامل من الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وجامعة الدول العربية، والبنك الأهلي المصري، مشيراً إلى تقديم ما يقرب من (٣٠) فكرة مشروع من رالي الجامعة، في فعاليات المسابقة، في مجال ريادة الأعمال، ومتمنياً المزيد من المشاركات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: إن فريق الرالي بجامعة أسيوط هو فريق تطوعي بالكامل من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة؛ لنشر ثقافة الرالي بالجامعة، وتعزيز فكر الإبداع، والريادة بين جميع منسوبي الجامعة، وصعيد مصر، وقدم الكثير من الأنشطة خلال الفترة الماضية، أبرزها: تفعيل الصفحات، والمنصات الإلكترونية، وتوزيع بوسترات باللغتين؛ الإنجليزية، والعربية؛ في مختلف كليات الجامعة، إلى جانب تنظيم الفعاليات التعليمية، والتدريبية في عدة أماكن مختلفة في الجامعة على في أرض الواقع؛ لتقريب روابط التواصل بين طلاب الجامعة، وفريق الرالي، بالإضافة إلى استضافة متحدثين متميزين في مختلف الفعاليات؛ ليقدموا رؤاهم، وخبراتهم في مجال ريادة الأعمال؛ لطلاب الجامعة.

وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة جين حنا؛ عن بالغ سعادتها بالمشاركة في فعاليات المؤتمر، ووجودها للمرة الأولى في رحاب جامعة أسيوط، مستعرضةً في ذلك دور مركز ريادة الأعمال، التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والذي تأسس عام ٢٠١٥، ويقدم مجموعة من البرامج الداعمة للشباب، إلى جانب استعراض أبرز حاضنات الأعمال، وشراكاتها مع عدد من الجهات الأساسية؛ لتحويل مشروعات الشباب، وأفكارهم إلى واقع حقيقي، وتطوير مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقة.

واستعرض الدكتور ضيف الله؛ عرضاً تقديمياً، حول مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية، وأبرز النجاحات، والانفرادات التي حققها طلاب المدرسة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى دور جامعة أسيوط المتميز؛ بوصفها الشريك الداعم للمدرسة، والتي تسهم في صقل المدرسة، وإمدادها بالكفاءات العلمية، والخبرات المتخصصة في شتى مجالات العلوم؛ لتخريج جيل متميز، قادر علي استكمال الطريق بشكل مبدع، ومبتكر.

وخلال الجلسة الافتتتاحية، قدمت المهندسة علياء خالد؛ الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، ومؤسس شركة يونس الناشئة؛ قصة نجاح ملهمة، في مجال ريادة الأعمال، والتي أثبت خلالها أن الدافع الحقيقي للنجاح؛ هو العزيمة والإصرار علي صنع التغيير الحقيقي.

جدير بالذكر، أن فعاليات المؤتمر شهدت عدداً من المحاضرات التعريفية المهمة، التي تضمنت محاضرة حول قوة ريادة الأعمال، للدكتور أحمد ضاحي، ومحاضرة عن مجتمع رالي ريادة الأعمال، للمهندس خالد أمين، ومحاضرة تناولت الابتكار في الأفكار، ونموذج المشروعات، للدكتورة جين حنا، ومحاضرة حول ريادة الأعمال الخضراء والاجتماعية، للمهندس يوسف بيومي.