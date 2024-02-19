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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

متحدث جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعين أسلحة لحزب الله ردا على قصف الجليل الأسفل

أفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي

قال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال، إنه تم مهاجمة مستودعات لتخزين الوسائل القتالية لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا ردًا على عملية إطلاق مسيرة نحو الجليل الأسفل.

 

وأضاف المتحدث في بيان لها: أغارت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع قبل قليل على مستودعين لتخزين الوسائل القتالية لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا، وجاءت الغارة ردًّا على إطلاق مسيرة نحو منطقة الجليل الأسفل حيث يتبين من التحقيق أنها عبارة عن قطعة جوبة مسيرة اطلقتها منظمة حزب الله من الأراضي اللبنانية في وقت سابق اليوم. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

 

وتابع في بيانه: كما وأغارت طائرات مقاتلة خلال الساعات الأخيرة على بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة ميس الجبل وفي منطقة العديسة.

 

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