التعادل يحسم نتيجة مباراة فيوتشر والمقاولون

حسم التعادل نتيجة مباراة فيوتشر والمقاولون العرب بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

بادر علي زعزع بالتسجيل لفيوتشر في الدقيقة 23 وعزز أحمد عاطف النتيجة في الدقيقة 36، بينما سجل محمد سالم وجوزيف أوشايا هدفي المقاولون في الدقيقتين 33، 49 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة يحتل فيوتشر المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، بينما يحتل المقاوون العرب المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: باسم علي، محمد ربيعة، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف