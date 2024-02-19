تعميم أنشطة التوكاتسو في جميع المدارس الحكومية المصرية

كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن اعتزام الوزارة تعميم أنشطة التوكاتسو على جميع المدارس الحكومية المصرية.

جاء ذلك خلال الملتقى الثقافي بين الطلاب المصريين واليابانيين، الذي انعقد اليوم الإثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالمدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستكمل خطة نشر أنشطة التوكاتسو من خلال إجراء برنامج تدريب "الإدارة المدرسية على النظام اليابانى" للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية ألف مدير مدرسة من الشباب.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى انعقاد هذا التدريب بهدف التعريف بفلسفة الإدارة المدرسية على النظام اليابانى وكيفية تطبيقها في المدارس الحكومية المصرية تمهيدًا لتعميمها على كل مدارس الجمهورية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتعاون مع أولياء الأمور في تربية الطلاب وإعدادهم بالشكل الصحيح لأننا شركاء في التنمية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الملتقى يمثل ترجمة حقيقية لشعار الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ "التعليم من أجل الحياة.. التعليم من أجل المستقبل".

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دائمًا على بناء الإنسان، ونمو شخصية أبنائنا الطلاب، والتأكيد على القيم الأخلاقية.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن ذلك يأتي على رأس أولويات الوزارة من خلال اهتمامها بتمكين أبنائها الطلاب من المهارات المستدامة من خلال منهج القيم واحترام الآخر ، وأنشطة التوكاتسو.

ملتقى طلاب المدارس اليايانية

شارك في هذا الملتقى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس من المدرسة المصرية اليابانية بالفيوم الجديدة، وطلاب الصف السادس المجموعة الأولى، والصف السادس المجموعة الثانية بمدرسة أوهارا الابتدائية بمدينة اوغورى بمقاطعة فوكوكا باليابان.

وتضمن الملتقى الثقافي تبادل التحية بين طلاب المدرستين، والتعرف على المدرستين عن طريق العروض والفيديوهات، وطرح الأسئلة المختلفة من الجانبين لتعزيز التعارف المتبادل بينهما.

وفى ضوء الملتقى الثقافي، تم التبادل الثقافي بين طلاب المدارس المصرية اليابانية وطلاب المدارس الحكومية اليابانية.

ويهدف هذا التبادل لتعزيز اهتمام الطلاب بالتفاهم الدولي، وتعزيز إتقان مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية السلوكيات التي تتعلق باحترام التنوع من خلال التعرف على الاختلافات في الثقافة والعادات، وتنمية مهارات التواصل من خلال تبادل المعلومات مع الأشخاص الذين يعيشون في ثقافات مختلفة، بالإضافة إلى تعزيز اهتمامهم ببلدهم والمنطقة التي يعيشون فيها، وتطوير هويتهم كمواطنين مصريين من خلال فرص الاحتكاك بالثقافات المختلفة.