حجزت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة فى مجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة المتهم محمد خالد محمد عفيفي وهو المتهم رقم 8 بأمر الإحالة في القضية المعروفة إعلاميًا باحداث عنف عابدين وذلك لجلسة 16 مارس المقبل للنطق بالحكم.

16 مارس.. الحكم على متهم بقتل سيد وزة بـ أحداث عنف عابدين

وهي القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2014 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين والتى وقعت فى ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة عام واحد وذلك بجلسة 26 فبراير 2017 عن التهم المنسوبة إليه من قبل النيابة العامة وهي القتل والتجمهر وحيازة السلاح بدون ترخيص.

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم في أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم في إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه في أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث. كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

لمروره بأزمة نفسية.. مزارع ينهي حياته في البدرشين

وفي واقعة أخري ، انهي مزارع حياته فى البدرشين لمروره بأزمة نفسية، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص شنق نفسه داخل منزله بالبدرشين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى “ربيع. س” 58 سنة مزارع ومقيم البدرشين، وتم العثور عليه مشنوقًا.

وبسؤال شقيقه والذى أفاد أن شقيقه المتوفى كان يمر بحالة سيئة وتركته زوجته، مما أدى إلى مروره بحالة نفسية صعبة، ولم يشتبه بأحد.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.