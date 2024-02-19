انهي مزارع حياته فى البدرشين لمروره بأزمة نفسية، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لمروره بأزمة نفسية.. مزارع ينهي حياته في البدرشين

وتلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة ، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص شنق نفسه داخل منزله بالبدرشين.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفى “ربيع. س” 58 سنة مزارع ومقيم البدرشين، وتم العثور عليه مشنوقًا.

وبسؤال شقيقه والذى أفاد أن شقيقه المتوفى كان يمر بحالة سيئة وتركته زوجته، مما أدى إلى مروره بحالة نفسية صعبة، ولم يشتبه بأحد.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة.

حبس تاجر ملابس لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي

كما قررت نيابة المعادي ، حبس تاجر ملابس 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمنطقة المعادي.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي. وبحوزته مبلغ مالي لعملات أجنبية مقلدة وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد ترويجها على عملائه، وأقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص –مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بقصد استخدامها في تصوير مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.