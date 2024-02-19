جامعة أسيوط تستقبل مُمثلي الكلية البريطانية للأطباء لاعتماد مستشفى صحة المرأة كمركز تدريب

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين؛ وفداً من ممثلي الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا RCOG ؛ والذي يضم؛ الدكتور شريف عبدالفتاح رئيس منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا بالكلية الملكية البريطانية، والدكتور ياسر أبو طالب مدير المكتب الإقليمي بالكلية الملكية البريطانية، والدكتور عمرو النوري الرئيس السابق للمكتب الإقليمي بالكلية الملكية؛ وذلك في إطار زيارتهم للجامعة؛ تمهيداً لاعتماد مستشفى صحة المرأة الجامعى؛ كمركز تدريبي للزمالة تابع لكلية الأطباء الملكية ببريطانيا، ومراجعة طلبات الاعتماد.

وفي مستهل اللقاء؛ رحب الدكتور أحمد المنشاوي بضيوف الجامعة؛ مشيدًا بالجهود التي تبذلها كلية الأطباء الملكية في المجال الطبي، معرباً عن تطلعه؛ لتعزيز تعاون الجامعة مع كلية الأطباء الملكية ببريطانيا، في مجالىّ؛ التعليم، والتدريب، وذلك يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى النهوض بالتعليم الطبي، والتدريب للأطباء، وتأهيلهم وفقًا لأحدث التطورات العلمية في المجال الطبي؛ مما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة؛ للمواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية ؛ في مختلف التخصصات، مؤكداً أن التعليم، والتدريب الطبي هما أساس المنظومة الصحية السليمة، والآمنة.

حضر اللقاء؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة بأسيوط، والدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي و رئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بالجامعة، والدكتور علاء إسماعيل الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد ومدير مركز التدريب والتقييم للدراسات العليا ومسئول برنامج التدريب للكلية الملكية البريطانية، والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب بجامعة بدر، والدكتور أحمد فائق الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب، والدكتور هشام أبو طالب نائب مدير مستشفى صحة المرأة الجامعي لشئون الجودة.

وفي هذا الإطار؛ أوضح الدكتور علاء إسماعيل؛ إن زيارة ممثلي الكلية الملكية البريطانية RCOG إلى جامعة أسيوط؛ تعد الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية، والتي قاموا خلالها بزيارة لمستشفى صحة المرأة الجامعي؛ لتقييم ‏ برنامج الدراسات العليا؛ تمهيداً لاعتماد المستشفى كمركز تدريب للزمالة البريطانية، موضحاً : إن مشروع الدراسات العليا، وتدريب الأطباء قد بدأ الإعداد له عام ۲۰۲۱، وتم عرضه على رئيس الكلية الملكية في أغسطس ۲۰۲۳، ولاقى قبولاً كبيراً، وفي انتظار اعتماد المستشفى لمركز تدريبي للزمالة البريطانية، بعد استيفاء متطلبات الاعتماد.

ومن جهتهم؛ أعرب ممثلو كلية الأطباء الملكية ببريطانيا، عن سعادتهم بما لمسوه على أرض الواقع من نهضة طبية متميزة في المنظومة الصحية بجامعة أسيوط، والتي تملك مدينة طبية متكاملة، تضم مستشفيات رائدة فى مختلف التخصصات الطبية، مُشيدين بوجه خاص بمنظومة العمل بمستشفى صحة المرأة الجامعي، والمزودة بأحدث التكنولوجيات، والأجهزة الحديثة؛ التي تواكب كل ما هو جديد في تخصص أمراض النساء والتوليد؛ هذا فضلاً عن دور المستشفى في تعليم، وتدريب شباب الأطباء على أحدث الأنظمة الطبية المتطورة في هذا التخصص.