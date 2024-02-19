تركيا.. القبض على 12 عنصرًا في تنظيم "داعش"

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي قايا القبض على 12 عنصرا في تنظيم "داعش" الإرهابي، بعمليات أمنية متزامنة في ولايتي إسطنبول وهاطاي.

وحسب روسيا اليوم، أوضح كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" أن قوات الأمن ألقت القبض على 12 إرهابيا بينهم 5 أجانب في عملية "بوزدوغان-4".

وأكد على "عدم التسامح مع الإرهابيين ومواصلة الجهود في مكافحة الإرهاب دون انقطاع".

وأعلن وزير الداخلية التركي الأسبوع الماضي اعتقال 147 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" في جميع أنحاء البلاد.