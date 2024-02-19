المفكر الكبير المستشار عبد الجواد ياسين في ضيافة الوفد 24 فبراير

تستضيف مؤسسة الوفد الإعلامية الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 فبراير، المستشار عبد الجواد ياسين المفكر الكبير في حلقة نقاشية تحت عنوان (نحو خطوات ملموسة لترسيخ المواطنة في مصر) وبمشاركة عدد من المثقفين والباحثين المتخصصين في الإسلام السياسي.

المستشار عبد الجواد ياسين

يتناول اللقاء إطلالة شاملة على فكر عبد الجواد ياسين وتفكيكه لخطاب الإسلام السياسي وتصوراته لنشر ثقافة التسامح واستيعاب الآخر، والذي عبر عنه من خلال مؤلفات ودراسات رصينة كان أبرزها كتابي السلطة في الإسلام، والدين والتدين.



يحضر اللقاء النائب الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد.

يدير اللقاء الكاتب مصطفى عبيد رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوفد.