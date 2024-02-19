تفاصيل طرح 4 محلات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة
أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح عدد 4 محلات تجارية بمساحات تتراوح من (۳) م٢ إلى ٢٥٩٥)، بسوق المجاورة الثامنة بالحى السكنى الثالث في مدينة العاصمة الإدارية.
وأوضح الجهاز، أن لبيع بالمزاد العلنى بالشروط الآتية :
- تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ (۲۹۹) ج مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل.
- تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨.
- يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۵۰۰۰۰ ج )، خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
- يتم استكمال سداد (نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء)، من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
- وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
- الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
- يمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
- يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).