تفاصيل طرح 4 محلات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح عدد 4 محلات تجارية بمساحات تتراوح من (۳) م٢ إلى ٢٥٩٥)، بسوق المجاورة الثامنة بالحى السكنى الثالث في مدينة العاصمة الإدارية.

وأوضح الجهاز، أن لبيع بالمزاد العلنى بالشروط الآتية :