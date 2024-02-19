الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل طرح 4 محلات تجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، طرح عدد 4 محلات تجارية بمساحات تتراوح من (۳) م٢ إلى ٢٥٩٥)، بسوق المجاورة الثامنة بالحى السكنى الثالث في مدينة العاصمة الإدارية.

وأوضح الجهاز، أن لبيع بالمزاد العلنى بالشروط الآتية :

  • تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ (۲۹۹) ج مائتان وتسعة وتسعون جنيها لكل محل.
  • تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز، يوم (الأربعاء) الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨.
  • يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ (۵۰۰۰۰ ج )، خمسون ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسة المزاد.
  • يتم استكمال سداد (نسبة ١٠٪ + ۱ مصاريف إدارية + ٠٫٥٪ لصالح مجلس الأمناء)، من القيمة البيعية الإجمالية الراسى بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.
  • وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.
  • الباقى يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.
  • يمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.
  • يخضع المزاد لأحكام القانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱٨ (قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة).

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