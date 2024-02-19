السكة الحديد تعقد ندوات للتوعية ضد خطورة إدمان وتعاطى المخدرات

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوات توعية ضد هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تم عقد ندوة اليوم الأثنين الموافق 19 / 2 / 2024 بنادى السكة الحديد بالزقازيق .

حضر الندوة كل من العميد نادر عبدالمقصود، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة والعميد أح حسام كحيل ، مدير عام الأمن بالهيئة ومندوب عن مكتب صندوق مكافحة الادمان والتعاطي بوزارة التضامن بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأوقاف والكنيسة.

وتقوم الهيئة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الإجتماعي بعمل تحاليل مفاجئة لجميع العاملين وطوائف التشغيل وخاصة قائدي القطارات وذلك حرصًا من الهيئة على أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل باتخاذ الاجراءات اللازمة فى التصدى لظاهرة إدمان المخدرات وتحت رعاية المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر .