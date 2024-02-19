الإثنين 19 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بملوى

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تواصل مديرية الصحة  بمحافظة المنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية ، حيث تنظم بدءا من اليوم الإثنين ، قافلة طبية علاجية  مجانية بقرية هور ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، على مدار يومين متتاليين  19 و20  فبراير  2024 .

 

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح  السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة  الدكتورمحمد حسنين  وكيل وزارة الصحة  بالمنيا.

 

واوضح  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين ؛  مع تقديم الخدمات الطبية  من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛ 

مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن  القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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