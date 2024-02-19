صحة المنيا تنظم قافلة طبية بملوى

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم القوافل الطبية ، حيث تنظم بدءا من اليوم الإثنين ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية هور ، إحدى قرى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، على مدار يومين متتاليين 19 و20 فبراير 2024 .

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ، والقرى ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتورمحمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد - الأنف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين ؛ مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات؛

مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.