زيلينسكي: واشنطن تعي أهمية توفير الدعم اللازم لأوكرانيا لمواجهة روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأهمية القصوى التي توليها الولايات المتحدة للحفاظ على أمن واستقرار كييف، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لمواجهة روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (انترفاكس) الأوكرانية اليوم الإثنين- إن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأمريكي جو بايدن تضمنت نقاط عدة بالغة الأهمية خاصة فيما يتعلق بمدينة أفدييفكا وبضرورة مواصلة الدعم المبدئي والكافي لأوكرانيا.

ووصف الرئيس الأوكراني المحادثات التي أجراها مع نائبة رئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونجرس من ممثلي الحزبين بـ"الموضوعية للغاية"، مؤكدا قدرة كييف على ايقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلق ظروف ملائمة لمعاقبته على كافة الجرائم المرتكبة بحق بلاده.

يأتي هذا التصريح بعد أن اضطرت أوكرانيا أول أمس (السبت) إلى التخلي عن مدينة أفدييفكا مركز "القتال العنيف" في شرق البلاد التي باتت مدمرة إلى حد كبير، في حين عززت روسيا قواتها بمزيد من العناصر والذخيرة للسيطرة على أفدييفكا قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لبدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير.

ووصف قائد المنطقة الجنرال الأوكراني أولكسندر تارنافسكي قرار الانسحاب من أفدييفكا بـ"الصحيح"، مبررا هذا القرار بأنه جاء "للمحافظة" على حياة جنوده.