توقيع الكشف الطبي على 1622 مواطناً بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المطاهرة الشرقية ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا .

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، للوصول بالخدمات الطبية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات ، منها ، الكشف على 202 حالة جراحة ، 383 حالة أطفال ، 270 باطنة ، 89 نساء ، و103 أسنان ، و157 جلدية ، 143 أنف وأذن ، 27 تنظيم أسرة ، رمد 149 ، 99 مسالك ، إلى جانب إجراء 246 تحليلا متنوعا ، 17 حالة موجات صوتية ، 8 حالات أشعة عادية ، 106 كشف مبكر للضغط والسكر ، 12 حالة خلع أسنان ، وتحويل 10 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 125 مترددا.