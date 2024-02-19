الإثنين 19 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

توقيع الكشف الطبي على 1622 مواطناً بالمنيا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد  حسنين وكيل الوزارة ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المطاهرة الشرقية ، إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا .

 

وأكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين  ، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة ، للوصول بالخدمات الطبية المجانية ، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

 

من جانبه ، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية علاجية مجانية بقرية المطاهرة الشرقية بمركز ومدينة أبوقرقاص ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1622 حالة ، وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

 

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، شملت العديد من التخصصات  ، منها ، الكشف على 202 حالة جراحة ، 383 حالة أطفال ، 270 باطنة ، 89 نساء ، و103 أسنان  ، و157 جلدية ، 143 أنف وأذن ، 27 تنظيم أسرة ، رمد 149 ، 99 مسالك ، إلى جانب إجراء  246 تحليلا متنوعا ، 17 حالة موجات صوتية ،  8 حالات أشعة عادية ،  106 كشف مبكر للضغط والسكر ،  12 حالة خلع أسنان ، وتحويل 10 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ 125 مترددا.

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