انقطاع المياه عن مناطق بدمياط لمدة 7 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن منطقة الإمتداد العمراني، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح يوم الأربعاء الموافق 21-2-2024، وحتي الساعة 4 عصر من ذات اليوم، لمدة 7 ساعات.

وأرجعت الشركة، سبب الإنقطاع نظرا لتركيب تركيب أجهزة قياس التصرف علي خط 800 بمنطقة الإمتداد العمراني.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.



