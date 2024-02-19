الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تنفيذ 57 ألف حكم قضائي متنوع خلال يوم

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (57705) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

 

(154) حكم جناية.

(18927) حكم حبس جزئى.

(3342) حكم حبس مستأنف.

(26408) حكم غرامة.

(8874) مخالفة.

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