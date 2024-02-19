الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد 243 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة الأمن، شن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط (243) قضية مواد مخدرة بإجمالى (257) متهما ضُبط خلالها الآتى:

 

كمية من مخدر الحشيش وزنت (263,182 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,700 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,919 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,650كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,655 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,852 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 990 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (455 جرام).

 (839) قرص مخدر.

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