"سيارة كهربائية لاتحتاج لشحن".. تكنولوجيا جديدة لأول مرة في مصر

أثار طرح السيارة الكهربائية X-Trail، أحدث سيارات نيسان في السوق المصري، خلال الفترة الأخيرة، العديد من التساؤلات حول طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في السيارة والتي تجعلها تعمل دون الحاجة لمصدر شحن خارجي.

“e-POWER” هواسم التكنولوجيا الجديدة التي تستخدم لأول مرة في السيارة نيسان X-Trail، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في قطاع السيارات، خاصة مع اتجاه مصر ودول المنطقة لتبني حلول تنقل صديقة للبيئة تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتمثل حلولًا مستدامة لمنظومة التنقل في مصر.

تجمع تكنولوجيا e-POWER الفريدة من نوعها بين مزايا السيارات الكهربائية الحديثة ومحرك البنزين الفعال، الذي يعمل أساسًا على إعادة شحن بطارية الليثيوم الخفيفة الموجودة في السيارة عند الحاجة، حيث يقوم المحرك الكهربائي بتوصيل الطاقة المخزنة في البطارية مباشرة لعجلات السيارة باستخدام تلك الطاقة، بينما يُستخدم محرك البنزين في شحن البطارية أو تشغيل المحرك الكهربائي، لذا تمثل تكنولوجيا e-POWER حلاً عمليًا وفعالًا يجمع بين تجربة القيادة الممتعة للسيارات الكهربائية دون قلق بدعم من محرك الاحتراق الداخلي التقليدي الذي يشحن بطارية السيارة عند الحاجة.

وتختلف تكنولوجيا e-POWER تمامًا عن التكنولوجيا المستخدمة في السيارات الهجينة، حيث تتحرك العجلات بواسطة محرك كهربائي بنسبة 100%، ويعمل محرك البنزين على شحن البطارية التي تولد الطاقة لتحريك العجلات، في الوقت نفسه تقلل تكنولوجيا e-POWER الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام البنزين مقارنة مع النظام الهجين الخفيف أو التقليدي، وهي مشابهة لموزع مدى السير في السيارات الكهربائية، لكنها تحتوي على مولد أكبر وبطارية أصغر دون الحاجة لمقبس كهربائي.

يتكون نظام e-POWER الجديد في X-Trail من بطارية ذات قدرة عالية ومجموعة قوى متكاملة مع محرك بنزين بسعة 1.5 لتر ومعدل ضغط متغير ومُولِّد للطاقة وعاكس كهربائي ومحرك كهربائي أمامي، ويمثل استخدام محرك البنزين فقط لتوليد الكهرباء العنصر الفريد في تكنولوجيا e-POWER، بينما تتحرك العجلات بالكامل بواسطة المحرك الكهربائي، وهذا يعني أن المحرك يمكن أن يعمل دائمًا ضمن نطاقه الأمثل، مما يؤدي إلى كفاءة أكبر في استهلاك الوقود في البيئات الحضرية، وبفضل القيادة الكهربائية بالكامل فلا يوجد تأخير كما هو الحال مع محرك الاحتراق الداخلي أو الهجين التقليدي، وتوفر الاستجابة الفورية شعورًا بالعزم العالي والتسارع السريع والرشيق، مما يجعل عملية التجاوز أو الاندماج على الطريق السريع أسهل وأسرع.

وتتمتع السيارة X-Trail بفضل تكنولوجيا e-POWER، بثلاث مزايا رئيسية هي الهدوء والراحة أثناء القيادة، نظرًا لأن المحرك الكهربائي يعمل في صمت وسلاسة، أما الميزة الثانية فهي رشاقة القيادة لأن العجلات تعتمد على المحرك الكهربائي بشكل كلي في تحريك السيارة، وهو ما يعني التسارع اللحظي والاستجابة السلسة للمحركات أما ثالث هذه المزايا فهي الاستدامة حيث أنّ السيارة صديقة للبيئة بفضل محرك البنزين الذي يشغل المولد الكهربائي وبالتالي ينتج عنه أقل مستوى من الانبعاثات الكربونية مقارنة بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي تعمل بالوقود بشكل كلي".

X-Trail

تولد X-Trail الجديدة بتكنولوجيا e-POWER قوة تصل إلى 201 حصان، مع عزم دوران بقوة 330 نيوتن متر، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 8 ثوانٍ، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 5.8 لتر لكل 100 كم، مع متوسط انبعاثات تبلغ 133 جرام/كم، بالإضافة إلى هذه المزايا يضمن نظام القيادة بتكنولوجيا e-POWER قيادة هادئة، فعند سرعة 40 كم/ساعة على سبيل المثال يكون الصوت داخل السيارة أقل بمقدار 8 ديسيبل من السيارات المنافسة.

تكنولوجيا e-4ORCE

كذلك فإن السيارة أيضاً مزودة بتكنولوجيا e-4ORCE وهي تجسد بعدًا جديدًا للقيادة الذكية من نيسان، تمزج هذه التكنولوجيا بين القوة والتحكم، حيث يتم الدمج بين تكنولوجيا الدفع الكهربائي من نيسان وتقنيات التحكم في الدفع الرباعي والتحكم في هيكل السيارة لتحقيق نقلة نوعية في التسارع والانعطاف والفرملة، وتعزز هذه التكنولوجيا التحكم في السيارة عند القيادة على مختلف الأسطح تقريبًا، ويوفر هذا النظام المبتكر تحكمًا فائقًا واستجابة فورية، بينما تعمل إدارة التوجيه على تعديل توازن الفرامل من أجل قيادة أكثر راحة.

وزوّدت X-Trail بنظام الدفع الرباعي الذكيّ مع اقتران مباشر يتفاعل بشكل أسرع من أيّ وقت مضى، مما يتيح نقل الطاقة بكلّ سلاسة بين المحاور لتحقيق أقصى قدر من الثبات، وتوفّر أدارة تحكّم بشكل قرص إمكانية الاختيار بين خمسة أوضاع قيادة هي: Off-Road وSnow وAuto وEco وSports، إضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على عجلة القيادة لوقف التحكّم الأوتوماتيكي ونقله إلى السائق.

في الوقت نفسه، يتوزع عزم المحرك مع تكنولوجيا e-4ORCE بين مقدمة ومؤخّرة السيارة، ليساعد في زيادة تماسك إطارات العجلات وفقاً لظروف أسطح الطرق ووضعية المركبة، ويتم التحكم بعملية الكبح منفرداً لكل من العجلات الأربعة، وتحافظ السيارة على مسارها سواء كان الطريق زيتياً أو رطباً أو زلقاً، والفضل يعود لنظام التحكم بالمحركين وقدرته على توزيع عزم الدوران، يكمن السر في الحفاظ على توازن السيارة في التوزيع المتوازن للطاقة، كما يمكن تعديل نظام توزيع الطاقة مع نظام «e-4ORCE» خلال 1/10,000جزء من الثانية، وهذا أسرع من المستخدم في أنظمة الدفع الرباعي الميكانيكية الاعتيادية".

تولد السيارة بتكنولوجيا e-4ORCE قدره 211 حصان عن طريق محرك كهربائي أمامي وآخر كهربائي خلفي، وعزم دوران 330+195 نيوتن متر. تتسارع السيارة من السكون حتى 100 كم/ ساعة خلال 7.2 ثانية، وصولًا إلى سرعتها القصوى التي تبلغ 180 كم/ساعة. من ناحية أخرى، تصل سعة بطارية الليثيوم أيون في السيارة إلى 1.8 كيلووات. السيارة X-Trail مزودة أيضا بمحرك احتراق 3 سلندر بسعة 1.5 لتر تربو يعمل كمولد لطاقة المنظومة الكهربائية.