مارجوت روبي تخطف الأنظار بفستان أنيق في حفل البافتا

خطفت النجمة مارجو روبي، بطلة فيلم "باربي"، الأنظار على السجادة الحمراء، بارتدائها فستانا من اللونين الوري والأسود.

وكان بدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء، في حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية BAFTA 2024، الذي يحتضنه مركز ساوث بانك.

وتم اختيار ديفيد تينانت لتقديم حفل توزيع الجوائز، التي طالتها العديد من الانتقادات على رأسها غياب ليلي جلادستون عن الترشيح رغم أنها تبدو على وشك الفوز بجائزة أفضل ممثلة أوسكار.

أيضا تجاهل ترشيح أندرو سكوت في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم All of Us Strangers، على الرغم من أن بول ميسكال وكلير فوي تم تكريمهما لأدائهما كممثلين مساعدين على صعيد آخر.

مارجوت روبي

وكان من المفاجئ رؤية تيو يو، الذي تم تجاهله بشكل غير عادل في فيلم Past Lives، في فئة أفضل ممثل، كما كان من الرائع رؤية ساندرا هولر مرشحة لجائزتي Anatomy of a Fall وThe Zone of Interest.

ومن المقرر أن تؤدي صوفي إليس بيكستور في الحفل أغنية Murder on the Dancefloor، الأغنية الكلاسيكية التي حققت نجاحاً مدوياً عام 2001 والتي عادت إلى الأذهان بقوة بعد إعادة استخدامها في مشهد بفيلم حديث.

وكان خرج الممثل العالمى ريان جوسلينج فى بيان له بعد ترشيحه لجائزة الأوسكار 2024 لجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي لعب دور كين في فيلم Barbie الذي حقق نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر الصيف الماضي.

لكن لم تحصل المخرجة جريتا جيرويج ولا النجمة مارجوت روبي، اللتان أعادتا الدمية الشهيرة إلى الحياة، على ترشيح في فئتهما.

ريان جوسلينج مع جريتا جيرويج ومارجوت روبي



وأكد جوسلينج سعادته بترشيحه وخيبة أمله لزملائه في بيان، حيث أكد جوسلينج قائلا: "يشرفني للغاية أن يتم ترشيحي من قبل زملائي إلى جانب هؤلاء الفنانين المتميزين في عام مليء بالعديد من الأفلام الرائعة، ولم أعتقد أبدًا أنني سأقول هذا، لكنني أيضًا أشعر بالفخر بشكل لا يصدق لأنه تم اختيارى لتقديم شخصية دمية بلاستيكية تدعى كين".

وأضاف جوسلينج قائلا:"ولكن لا يوجد كين بدون باربى، ولا يوجد فيلم Barbie بدون جريتا جيرويج ومارجوت روبي، الشخصان الأكثر مسؤولية عن هذا الفيلم الذي صنع التاريخ واحتفى به عالميًا، لن يكون من الممكن الاعتراف بأي شخص في الفيلم دون موهبته وإصراره وعبقريته، وإن القول بأنني أشعر بخيبة أمل لعدم ترشيحهم في فئاتهم الخاصة سيكون أمرًا طبيعيا".

واختتم قائلًا: "على الرغم من كل الصعاب، بدون أي شيء سوى بضع دمى بلا روح، ترتدي ملابس هزيلة، ولحسن الحظ، جعلونا نضحك، وحطموا قلوبنا، وصنعوا التاريخ، وينبغي الاعتراف بعملهم جنبا إلى جنب مع المرشحين الآخرين المستحقين للغاية، وبالتأكيد أنا سعيد جدًا لأميركا فيريرا والفنانين الرائعين الآخرين الذين ساهموا بمواهبهم في صنع هذا الفيلم الرائد".

وكانت خرجت النجمة العالمية مارجوت روبى من ترشيحات الحصول على جائزة الأوسكار فى الحفل الـ96 الذي تم الاعلان عن قائمة ترشيحات أفضل ممثلة اليوم.

يأتى ذلك بالرغم من حصول فيلم Barbie على 8 ترشيحات من ضمنها أفضل فيلم، وأفضل ممثل مساعد لـ بطل العمل ريان جوسلينج، وترشيحين في أفضل أغنية أصلية، وأفضل تصميم للإنتاج.

وكان نجح فيلم Barbie فى أن يكون الرابح الأكبر فى حفل توزيع جوائز أسترا السينمائية لعام 2024.

وكان تصدر الفيلم شباك التذاكر، وشهد الفيلم إشادات من نقاد عالميين حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكي للغاية".

فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجو روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

Barbie يثير الجدل

حالة من الجدل آثارها فيلم الدمية الشهيرة «باربي» Barbie خلال الأيام الماضية منذ طرحه بدور العرض السينمائى يوم 20 يوليو الماضي، حيث كان من المتوقع أن يحقق العمل إيرادات قياسية فى شباك التذاكر الأمريكى حسب توقع موقع ديدلاين، حيث ذكر المحللون أن افتتاحية «باربي» قد تصل إلى 150 مليون دولار فى 4243 صالة عرض أمريكية، وهى افتتاحية أكبر من تلك التى حققها فيلم «Super Mariobros» والتى بلغت 146.3 مليون فى افتتاحيته بشباك التذاكر الأمريكي.

Barbie

وبالفعل حقق العمل إيرادات وصلت لـ150 مليون دولار، فى شباك التذاكر العالمى، فى ثلاثة أيام فقط، بعد عرضه فى السينمات، ليتجاوز بذلك ميزانية إنتاجه التى تقدر بـ145 مليون دولار، مع توقعات تشير إلى احتمالية كسر حاجز الـ300 مليون دولار فى عطلة نهاية الأسبوع.

وشهدت السجادة الحمراء حضور عدد كبير من نجوم هوليوود، للعرض العالمى لفيلم Barbie، من أبرزهم المغنية بيلى إيليش، ونيكى ميناج، ودوا ليبا، وجال جاودت، وغيرهم.

كما تحولت مقاعد السينما المخصصة لعرض فيلم Barbie، للون الوردى أيضاً، وزين الجزء الخارجى من قاعة السينما، بمقتنيات الدمية الشهيرة، سواء منزلها الوردى، أو سيارتها المكشوفة.

واختارت الشركة المنتجة، وضع سجادة وردية بدلًا من السجادة الحمراء المتعارف عليها، تماشيًا مع تيمة فيلم Barbie، والمسيطر عليها اللون الوردى الذى اشتهرت به الدمية.

وبالرغم من حالة النجاح التى قام بتحقيقها العمل حتى الآن إلا أنه اثير حوله العديد من حالات الجدل خاصة بعد أن منعت فيتنام عرض هذا الفيلم فى دور العرض بسبب مشاهد تتضمن خريطة تؤكد سيادة الصين على مناطق متنازع عليها فى بحر الصين الجنوبي. وقد مُنع عرض فيلم Uncharted من بطولة توم هولاند، فى صالات السينما الفيتنامية فى العام الماضى للسبب ذاته.

Barbie

كما تم تأجيل عرضه فى السعودية والإمارات ومصر. وفيما كان الجمهور يترقب إطلاق الفيلم فى 20 يوليو عبر دور العرض، تم تأجيل عرض فيلم باربى فى السعودية والإمارات ومصر إلى 31 أغسطس ليختتم أفلام الصيف.

كما أرجئ فى ولاية البنجاب فى شرق باكستان بدء عرض فيلم «باربي» بسبب ما وصفته السلطات بـ«محتوى صادم» فيه، حيث تُعرض الأفلام فى باكستان بعد موافقة سلطات الرقابة التى تحظر أى فقرات تعتبرها مخالفة للقيم الاجتماعية والثقافية للبلاد.

وورغم أن مكتب الرقابة لم يحدد المشاهد التى يعتبرها «صادمة» ولا أسباب هذه التوصيف، إلا أن مكاتب الرقابة فى العاصمة إسلام أباد فى ولاية السند (جنوب باكستان) أعطت الضوء الأخضر لبدء عرض الفيلم.

كذلك تراجعت هيئة الرقابة فى الفلبين عن قرار منع عرض الفيلم فى دور السينما فى البلاد، لكنها طلبت إخفاء جزء من الخريطة التى بالفيلم، ويأتى ذلك بعد مراجعة للمشهد المختلف عليه، بالإضافة إلى مشاورات مع مسئولى الشئون الخارجية وخبراء قانونيين، اتخذ المراقبون فى الفلبين قرارًا بالسماح بعرض العمل.

أبطال فيلم Barbie

ويشارك فى بطولة فيلم Barbie، عدد من النجوم، أبرزهم الممثلة الأمريكية الشهيرة مارجو روبى، والتى تجسد دور الدمية Barbie، وذلك بمشاركة كل من، الممثلة الكوميدية أمريكا فيريرا، وسيمو ليو، وكيت ماكينون، وألكسندرا شيب، وإيما ماكى، وكينجسلى بن أدير، وإيسا راى، ومايكل سيرا.