"وحدة الميكروسكوب الالكتروني" بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية في مجالات البحث والتشخيص

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، عقدت وحدة الميكروسكوب الالكتروني، اليوم الأحد 18 فبراير، الدورة التدريبية الحادية والعشرون حول: استخدامات الميكروسكوب الإلكتروني في مجالات البحث والتشخيص وتطبيقات تكنولوجيا النانو، وذلك بحضور الدكتور جمال بدر القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتور خالد حسانين مدير وحدة الميكروسكوب الإلكتروني، وبمشاركة نحو ٢٥ باحثاً من مختلف الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي بتعظيم الاستفادة من الميكروسكوب الإلكتروني في مجالات البحث العلمي، والتعرف على أهم الضوابط والطرق العلمية السلمية لاستخدامه، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية، تأتي في إطار حرص وحدة الميكروسكوب الإلكترونى بجامعة أسيوط على نشر ثقافة الميكروسكوب الإلكترونى، وتحسين العملية التعليمية، وتطوير منظومة البحث العلمي، والتوظيف الأمثل لمختلف التقنيات التكنولوجية التى تواكب احتياجات العصر، إلى جانب مساهمتها فى إعداد باحثين متميزين فى مختلف المجالات البحثية المختلفة، وتوفير بيئة بحثية رائدة يمكن من خلالها إحراز التقدم المهنى و التعليمي.

وأكد الدكتور جمال بدر على أن الميكروسكوب الإلكترونى من أهم أدوات البحث العلمي، والتى يجب على الباحثين تعظيم الاستفادة منه في مجالات البحث العلمى، والتعرف على أهم الضوابط والطرق العلمية السلمية لاستخدامه وتوظيف في فحص العينات، وقراءة النتائج لتواكب متطلبات النشر فى المجلات الدولية، مشيداَ بالإمكانيات المتقدمة التى تضمها الوحدة وتقديم خدمات بحثية وتشخيصية متنوعة للعديد من التخصصات والتى تتمتع بالسمعة الطيبة داخل مصر وخارجها، الى جانب دورها فى تدريب وتأهيل الكوادر المتميزة فى كافة المجالات، موضحاً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى تطوير وتحديث كافة معامل وأجهزة الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة والتى تمثل أحد أسس النهضة البحثية والعلمية بالجامعة.

وأوضح الدكتور خالد حسانين أن فعاليات الدورة التدريبية تمتد على مدار ثلاثة أيام وتتضمن العديد من المحاضرات والتدريبات العملية المتنوعة، حيث تتناول المحاضرات النظرية: الميكروسكوب الإلكتروني تركيبه وأنواعه واستخداماته، والتركيب الدقيق للخلية الحيوانية والنباتية، والطرق المختلفة لتجهيز العينات البيولوجية وغير البيولوجية، إلي جانب تحضير جزيئات النانو ودراسة خصائصه، والتطبيقات المختلفة للميكروسكوب الإلكتروني في مجالات البحث، والأوجه الحديثة لاستخدامات الميكروسكوب الإلكتروني في مجال التشخيص، فضلاً عن كيفية قراءة وتحليل النتائج بالفحص بالميكروسكوب الإلكتروني بنوعيه.

يحاضر في التديب، نخبة من الأساتذة والمتخصصين فى مجال البحث العلمي وهم : الدكتور خالد حسانين أستاذ الباثولوجيا بكلية الطب البيطري ومدير الوحدة، والدكتورة فاتن يوسف أستاذ التشريح بكلية الطب، والدكتور أحمد كمال دياب أستاذ الطفيليات الطبية بكلية الطب، والدكتورة أمال عراقى أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور بهاء أبوزيد أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتور الحجاج أحمد الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم.

ويشمل التدريب العملي تجهيز العينات البيولوجية وغير البيولوجية وعينات النانو للفحص بالميكروسكوب الإلكتروني النافذ والماسح، والتدريب علي كيفية استخدام الأجهزة المعاونة لتحضير العينات.

ويشارك في التدريب، نحو ٢٥ باحثاً من كليات الطب والطب البيطري والعلوم ومعهد الأورام بالجامعة، وكذلك من جامعة بنى سويف وأسوان وجنوب الوادى والمنيا ومبريت بسوهاج وجامعة الازهر بالقاهرة ومركز بحوث البترول ومركز بحوث الصحراء.