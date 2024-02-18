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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال أفضل من كبار أندية أوروبا

الهلال
الهلال

أحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال هدفين في شباك الرائد اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي.

سجل ميتروفيتش أول هدفين له على "المملكة أرينا"، في الدقائق 3 و29 من أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح كاليدو كوليبالي في تسجيل الهدف الثالث للزعيم.

ونجح الهلال في تخطي جميع أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، بعدما وصل للهدف رقم 62 في الدوري السعودي هذا الموسم. 

وتخطى الهلال على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، وليفربول الذي يأتي في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 أهداف، بالإضافة لتفوقه على باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بفارق 5 أهداف، ويأتي ريال مدريد خلفه بفارق 9 أهداف.

كما تخطى الزعيم باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الذي يملك 53 هدفا.
 

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