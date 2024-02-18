«جلوبال إنفيست» تتبنى خطة توسعية بإضافة أنشطة «الشورت سيلينج» و«السندات»

30 مليون جنيه رأس المال

تجرى شركة «جلوبال انفيست» لتداول الأوراق المالية إجراءات عملية زيادة رأسمال الشركة إلى 30 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الشركة التوسعية.

قال محمد فاروق مسعود، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة «جلوبال» أن الزيادة تأتى فى إطار الاستراتيجية التوسعية للشركة، حيث يتم توجيه هذه الزيادة إلى عدد من الأنشطة والمنتجات المالية الجديدة سواء كانت أنشطة «الشورت سيلينج» أو السندات.

أضاف «مسعود» أن هذه الاستراتيجية الطموحة تتماشى مع الخطة التوسعية للشركة القابضة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى «كيميفك»، والمستحوذة على 75% من رأسمال جلوبال.

أشار «مسعود» إلى أن الشركة القابضة «كيميفك» تسعى إلى العمل على التوسع فى السوق المحلى المصرى، باعتباره يحظى بفرص استثمارية مهمة، لذلك تعمل على التخطيط للحصول على رخص تتعلق بالصناديق العقارية، وضخ أموال فى الاستثمار المباشر عبر بورصة الأوراق المالية، كما تركز الشركة على استقطاب عملاء جدد من المستثمرين المحليين أو المصريين العاملين فى السوق الكويتى، وكذلك المستثمرون من المؤسسات الخليجية، والكويتية للسوق المصرى.