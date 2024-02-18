عاجل
بالساعة والدقيقة.. مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية "القاهرة - أسوان"
الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

بوابة الوفد الإلكترونية


اعتمد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024 ، بمتوسط نسبة نجاح 82 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،  اليوم السبت، بمكتب المحافظ  بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأوضح عقل ان النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية  التعليم كالتالي: -

تعليم عام 82%، رسمي لغات 88.9 %، خاص لغات 91.8 %، تعليم دولي 87.8 %، منازل 45.6 %، بمتوسط نسبة نجاح 82 %،  وبالنسبة  لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب المدارس الفكرية 100 %، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 %.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

الجريدة الورقية