محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول



اعتمد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023 / 2024 ، بمتوسط نسبة نجاح 82 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم السبت، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.



وأوضح عقل ان النسبة المئوية للنجاح حسب نوعية التعليم كالتالي: -

تعليم عام 82%، رسمي لغات 88.9 %، خاص لغات 91.8 %، تعليم دولي 87.8 %، منازل 45.6 %، بمتوسط نسبة نجاح 82 %، وبالنسبة لشهادة التلمذة الصناعية لطلاب المدارس الفكرية 100 %، كما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 %.



ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.