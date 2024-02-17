أعمال ليلية لرفع مياة الأمطار بمركز ومدينة المحلة الكبري
أكد اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال رفع مياة الأمطار مستمرة بقرى مركز المحلة التى تعرضت لسقوط الأمطار تحت إشراف المهندس محمد السباعي و المهندس محمد حنتوش نواب رئيس المدينة و بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.
و أضاف أنه تم الدفع بسيارات الوحدات المحلية على الطريق الدائرى و مداخل مدينة المحلة ( طنطا و المنصور و كفر الشيخ ) و مداخل القرى و أمام المدارس و المصالح الحكومية و الطرق الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى كما تستقبل طوارئ الوحدات شكاوى المواطنين المتضررين من سقوط الأمطار و العمل على سرعة حلها كما تم الدفع بمعدات النظافة لتهيئة الطرق لحركة سير المواطنين و المركبات
يذكر أن هيئة الأرصاد قد أعلنت منذ الخميس الماضى عن موجة من الطقس السئ و سقوط للأمطار لمدة ثلاثة أيام و سوف تتحسن حالة الجو تدريجيا بداية من الغد و يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد و مائل للبرودة على السواحل الشمالية