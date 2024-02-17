بالفيديو .. النيابة العامة تُجري تفتيشًا مفاجئًا لمركز الإصلاح والتأهيل "بدر 2"

وتؤكد على تمتع النزلاء بكامل حقوقهم

في إطار حرص النائب العام المستشار محمد شوقي على التأكد من سلامة أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمن خطة التفتيش الدوري على هذه المراكز وأقسام الشرطة، كلف سيادته يوم الأربعاء الماضي فريقًا من عضواتِ وأعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز الإصلاح والتأهيل بدر 2".

تفقد شامل لمركز الإصلاح:

قام فريق النيابة العامة بتفقد عنابر النزلاء، حيث تأكد من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، حيث لم يبدوا أية شكاوى، وأكدوا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

زيارة المركز الطبي:

زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، واطلع على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة.

جولة شاملة في مرافق المركز:

عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

الاهتمام بجودة الطعام:

في ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

تأكد فريق النيابة العامة من تمتع النزلاء بكامل حقوقهم، وحرصهم على توفير بيئة إصلاحية مناسبة.