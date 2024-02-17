سوزي الأردنية.. من الكوميدي إلى السب والقذف من أجل المال

تصدر مؤخرا اسم «سوزي الأردنية»، محركات البحث عبر «جوجل» ومواقع التواصل، عقب نشرها لفيديوهات وبث مباشر بين مشادة كلامية بينها وبين والدها مع تلفظها بألفاظ بذيئة، وانتشر مقطع فيديو يتضمن كلمة غير لائقة تلفظت بها سوزي الأردنية مع صوت بذيء.

سوزي أيمن، المعروفة بـ«سوزي الأردنية» بدأت مسيرتها على تطبيق تيك توك 2022، ونشرت فيديوهات قصيرة تتضمن محتوى زاعمة أنه ترفيهي كوميدي. وسرعان ما حظيت فيديوهاتها بإعجاب الكثيرين، وازداد عدد متابعيها، وباتت أكثر شهرة، حتى أنها ادعت المشاركة في الإعلانات والفعاليات المختلفة وحققت من وراء الشهرة الأموال الكثيرة بالتركيز على البث المباشر على تيك توك، وقيل إنها تمكنت من شراء منزل فاخر أيضا.

الجدل والخلافات:

لم تكن مسيرة سوزي خالية من الجدل، فقد واجهت العديد من الانتقادات بسبب محتوى بعض فيديوهاتها التي اعتبرها البعض غير لائقة، كما تورطت في بعض الخلافات مع مشاهير آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت سوزي الأردنية، مؤخرا بثًا مباشرًا على تيك توك دخلت خلاله في مشادة كلامية مع والدها تلفظت خلال المشادة بألفاظ بذيئة وقامت بسب وقذف والدها، مما أثار غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على سوزي الأردنية بتهمة التعدي على قيم المجتمع المصري

تمكن ضباط قسم شرطة الساحل من القبض على فتاة التيك توك «سوزى الأردنية» بدائرة القسم، بتهمة توجيه الألفاظ البزيئة أثناء البث والتعدي على قيم المجتمع المصري.

كشفت تحريات مباحث القاهرة، تفاصيل القبض على «سوزي الأردنية» التي اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك» لنشرها مقاطع الفيديو، اعتبرته مباحث القاهرة «مُخالفًا للقيم المجتمعية»، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطها داخل أحد مطاعم بمنطقة الساحل، بتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.

كما أمرت النيابة العامة في القاهرة، باحتجاز البلوجر سوزري الأردنية، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات أجهزة بشأن الاتهامات المنسوبة إليها بـ«التعدي على القيم الأسرية»، عقب نشرها فيديوهات تتضمن محتوى غير لائق عبر تطبيق «التيك توك».

وقرر قاضي المعارضات إخلاء سبيل «التيك توكر» سوزي الأردنية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق «تيك توك»، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وقالت «سوزي الأردنية»، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».