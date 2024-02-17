في مأتم وطني وشعبي.. لبنان تشيع جثامين هجوم النبطية

شيعت دولة لبنان 7 جثامين من آل عائلة حسين برجاوي، الذين قضوا بالهجوم الإسرائيلي على أحد المنازل في مدينة النبطية، ليل الأربعاء الماضي، وذلك في مأتم وطني وشعبي حاشد بحضور عدد من السياسيين ورجال دين وقيادات أمنية وعسكرية وفعاليات بلدية واجتماعية واقتصادية.

وانطلقت مراسم التشييع الرسمي، قبل ظهر اليوم، من بلدة عبا إلى دير الزهراني حيث نقلت سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية الجثامين وصولا في موكب سيار إلى باحة النادي الحسيني لمدينة النبطية، حيث تولت عناصر الدفاع في كشافة الرسالة الإسلامية حمل الجثامين التي لفت بالأعلام اللبنانية على أكف المسعفين على إيقاع لحن الشهادة الذي عزفته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية وصولا إلى المنصة الرئيسية حيث وضعت نعوش، حسين أحمد ضاهر برجاوي، وزوجته أمل محمود عودة، وابنتيهما أماني وزينب حسين برجاوي، وفاطمة أحمد برجاوي، وغدير عباس ترحيني، ومحمود علي عامر.

وقال عضو "كتلة التنمية والتحرير" النيابية النائب هاني قبيسي الذي مثّل رئيس مجلس النواب، نبيه بري ، إن "اليوم حزين لوداع عائلة ضحت بكل ما تملك من أجل لبنان نتيجة الإجرام الإسرائيلي الذي يتمادى في جنوب لبنان وفي غزة وكل يوم، ولو تم محاسبتهم على ارتكاب مجزرة قانا لما وصلنا إلى هذا اليوم الحزين بتشييع عائلة بأكملها من كبيرها إلى صغيرها قتلها الطيران الإسرائيلي بقصفه على مدينة النبطية".