ناقد فني: ليلى مراد دخلت السينما من باب جمال الصوت

أكد الناقد الفني أشرف غريب، أن الفنانة ليلى مراد وشادية نجحوا في أن يلغوا الفاصل بين كونهم ممثلات ومغنيات، مشددة على أن الفنانة ليلى مراد شاركت في فيلم “يحيى الحب” عام 38 من منطلق أنها صاحبة صوت جميل ومخرج الفيلم محمد كريم لم يكن مقتنع بليلى مراد كممثلة وكان يطر أن يعتمد على بنات بدلًا منها في الضحات.

وشدد “غريب”، خلال حواره مع الإعلاميتان سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، على أن محمد عبدالوهاب منتج الفيلم كان هو الذي مؤمن بقدراتها، مشددًا على أنها دخلت السينما من باب جمال الصوت، موضحًا أن الجمهور لم يفصل بين ليلى مراد الممثلة والمغنية ولم يكن منها أدوار، مؤكدًا أنها كانت في الدور المناسب مع نوعية أغاني ساحرة.

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وأوضح أنه في تاريخ السينما المصرية إثنين فقط هم من حصلوا على سندريلا هما ليلى مراد وسعاد حسني، مشددًا على أن ليلى مراد نجمت شباك وكانت هي فتاة أحلام جميع جيل الشباب.