أكثر من 250 معدة جاهزة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن غرفة عمليات الأزمات والطوارئ وفرق المتابعة الميدانية والمناوبات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سوء الأحوال الجوية والسقوط الطفيف للأمطار والتي تعرضت لها المحافظة مساء أمس هذا بالاضافة إلى جاهزية أكثر من 250 معدة للتعامل السريع مع اى تجمع لمياه الامطار بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبه قال حسن محمود مدير الخط الساخن انه يتم تلاقى شكاوى المواطنين من خلال الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وفي سياق متصل كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قد عقدت اجتماعًا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة خطط التشغيل والصيانة لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي هذا بالاضافة الى نتائج تطبيق سياسات الحوكمة والترشيد والتى تشمل تغيير العدادات العاطلة والوصلات الخلسة وتقليل الفاقد وزيادة نسب التحصيل .

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن الاجتماع تناول تقييم لجان محاكاة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضحت إنجي جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية أنه على هامش الإجتماع تم تكريم اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الادارة لشئون التفتيش والرقابة والمتابعة والموارد البشرية والمهندس أبو ضيف محمد أحمد جبر مساعد رئيس مجلس الإدارة لبرامج التعاون الدولي والمهندس أشرف علي عبد الرحمن مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية لمجهوداتهم فى تحقيق أهداف الشركة وكذلك تكريم العاملين بالمحطات الحاصلة على الشهادة الفنية المستدامة tsm والتى تتمثل فى محطات رفع صرف صحي حموده والشيخ رحومة ونزالي داوود والصفيحة وحاجر مشطا وشبكاتها .

وأضافت مدير العلاقات العامة أنه نم كذلك تكريم مهندسى وحدة تنفيذ مشروعات البنك الدولى لدورهم فى تنفيذ جميع المشروعات وكذلك تكريم مهندسى نظم وتكنولوجيا المعلومات لدورهم فى التصدى للهجمات السيبرانية وتكريم العاملين بادارة العلاقات العامة والتوعية والخط الساخن لادائهم المتميز بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هذا بالاضافة الى تكريم العاملين المحالين لسن التقاعد وذلك تقديراً من الشركة لأبنائها العاملين الذين بلغوا السن القانوني لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم وذلك فى لفتة تقديرية وعرفانا بالجهود المتفانية التي قدمها العمال خلال العام ودورهم البارز في دفع مسيرة البناء والتطوير وتشجيعاً للايدى المعطاءة التي ساهمت بكل إخلاص وتميز في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لمواطنى محافظة سوهاج.