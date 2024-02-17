سيناريوهات الأهلي للتأهل إلي دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا

أقترب الأهلي من التأهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد التعادل مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بالجولة الرابعة.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-2013 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

ما يحتاجه الأهلي للتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا

يكفي المارد الأحمر الفوز فى مباراة واحدة فقط من أجل التأهل رسميًا إلى ربع النهائي القاري، حيث يرفع رصيده وقتها إلى النقطة 9 ويضمن العبور.

أما التعادل فى المباراتين أمام ميدياما ويانج أفريكانز فيكفي الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يرتفع رصيده وقتها للنقطة 8، ولكن بشرط عدم خسارة الفريق الجزائرى أمام بطلى تنزانيا وغانا.

موعد مباراة الأهلي وميدياما الغاني

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الجاري في غانا، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية.