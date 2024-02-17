أنقذت العناية الإلهية ، سائق من دهس قطار شبين القناطر له ، في مزلقان كفر شبين بمحافظة القليوبية، عقب توقف سائق سيارة أمام القطار بعد غلق مزلقان كفر شبين التابع لمركز شبين القناطر، وتكدس الطريق من الجانبين، وفر السائق من السيارة وترك السيارة أمام القطار ليصطدم بها، وجرى رفع آثار الحادث،ومن ثم عادت حركة القطارات لطبيعتها .

القطار دهس السيارة .. تفاصيل حادث قطار مزلقان شبين ونجاة السائق في اللحظات الأخيرة





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بحادث تصادم قطار بسيارة نقل بمزلقان كفر شبين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن سيارة نقل صدمها القطار بسبب التكدس والازدحام وتم غلق المزلقان في ذلك الوقت ولم يتمكن قائد السيارة من العبور فتمكن قائدها من الفرار تاركًا سيارته.

ولم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، ولكن تحطمت السيارة، وتوقف القطار، وجرى رفع آثار الحادث وعودة حركة القطارات لطبيعتها.

ضبط شخصين بمواد مخدرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما 4،070 كجم لمخدر البودر، طبنجة، عدد من الطلقات لذات العيار.

ضبط متجري المواد المخدرة بالقاهرة

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما 2،500 كجم لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة