بهجت العبيدي: رغم تراجع تحويلات المصريين بالخارج يظل سهمهم الأكبر

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن المصريين بالخارج يساهمون بشكل فعال في نهضة الاقتصاد المصري، حيث أنهم يمثلون أحد الأرقام الصعبة في تدفقات النقد الأجنبي داخل مصر.



وأضاف بهجت العبيدي أنه على الرغم من انخفاض تحويلات المصريين بالخارج بمقدار عشرة مليارات دولار في العام ٢٠٢٣ حسب ما أعلنت عنه السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فإن ما يساهم به مصريو الخارج في النقد الأجنبي يظل السهم الأكبر حيث أنه يظل أضعاف ما تدره قناة السويس ويعادل كذلك ضعف دخل السياحة المصرية وهو ما يعكس الأهمية القصوى لدور المصريين بالخارج في دفع عجلة الاقتصاد المصري.



وأكد بهجت العبيدي أن أزمة العملة الأجنبية التي تواجهها مصر في الآونة الأخيرة هي أزمة غير مسبوقة وأن هناك عدة عوامل شاركت في حدوثها حيث لا يمكننا أن نغفل الشلل التام الذي أصاب العالم أثناء جائحة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتزيد الطين بلة، أما السياسة النقدية الأمريكية والتي اتخذت من زيادة أسعار الفائدة سبيلا لجمع الأموال الساخنة حول العالم كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من الاقتصادات العالمية خاصة الناشئة منها، حيث أن هروب هذه الأموال جعل هناك أزمة في العملة الأجنبية "الدولار" في بعض الدول ومنها مصر، وأخيرا كان للحرب على غزة وكذلك الصعوبات التي تواجهها التجارة العالمية في البحر الأحمر نتيجة للاعتداء على غزة دور هام في تفاقم هذه الأزمة.



وأضاف بهجت العبيدي أنه نتيجة لهذه العوامل حدثت هزة عنيفة لسعر الصرف في مصر، هذا الذي جعل هناك تباينا هائلا بين السعر الرسمي في البنوك وسعر السوق الموازي، هذا الذي دفع جزءا كبيرا من مصريي الخارج في اللجوء للبيع خارج أبواب البنوك وهو ما قلص بشكل كبير حجم تحويلات المصريين بالخارج.



وأكد بهجت العبيدي أن البيع والشراء في السوق الموازي بأسعار عالية للغاية يتم دون رقابة حقيقية فوجدنا الكثير من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن البيع والشراء بتلك الأسعار العالية للعملات الأجنبية، وكان هناك وسائل مختلفة منعت وصول العملة الأجنبية لداخل مصر، فعدد كبير للغاية يقوم ببيع العملة الأجنبية في بلاد الإقامة ويقوم هو أو أحد أقاربه باستلام السعر المتفق عليه داخل مصر، هذا الذي يحرم مصر من كم كبير من العملات الأجنبية حتى بتلك الأسعار المعلن عنها في السوق الموازي، وهنا تكون الخسارة مضاعفة: الأولى تم حرمان الاقتصاد المصري من تدفق العملة الأجنبية والثانية تم خفض كبير للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.



ويرى بهجت العبيدي أن علاج هذه المشكلة يكون من خلال طريقين متوازيين: الأول هو تقليل تلك الفجوة بين سعر الصرف في البنوك المصرية والسوق الموازي، والثاني هو المراقبة الشديدة والضرب بيد من حديد على حيتان السوق الموازي.

ويذهب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة للمصريين بالخارج تأتي بثمارها على كل من المصريين المقيمين في الخارج من ناحية وعلى خزينة الدولة المصرية من ناحية ثانية وأن هذه الفائدة المتبادلة تشجع على استمرار هذه المبادرات: مبادرة السيارات والاي حققت نجاحات مشهودة في مدتها الثانية والتي نتوقع أن تستمر هذه النجاحات في المدة الثالثة التي أعلنت عنها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ويطالب العبيدي بفتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.