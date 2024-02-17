تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

يحتضن ملعب لا بلاجوار، صدام كروي بين باريس سان جيرمان ونانت مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتنطلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث قناة بي ان سبورتس 1 المباراة بين فريقي نانت وباريس سان جيرمان ضمن مباريات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

التشكيل المتوقع باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي

من المتوقع أن يدخل فريق باريس سان جيرمان بقيادة الإسباني لويس أنريكي المدير الفني بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : جوان لويجي دوناروما.

في خط الدفاع : أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيليو – لوكاس هيرنانديز.

في خط الوسط : إيرمي – مانويل – فيتينا.

في خط الهجوم : برادلي – كيليان مبابي – عثمان ديمبلي.

يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين فريق نيس، حيث استطاع فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقٍ الهزيمة سوى في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.