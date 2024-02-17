السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القوات الروسية تقصف مستودعات أسلحة جوية تابعة لقوات كييف

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية ضربت معدات الطيران ومستودعات أسلحة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب.

وحسب سبوتنيك، قالت الدفاع في بيانها: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات التابعة للجيش الروسي معدات الطيران في المطارات ومستودعات أسلحة الطيران ونقاط النشر المؤقتة للمرتزقة الأجانب وقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن القوى البشرية والمعدات العسكرية في 110 منطقة".

وأضاف البيان: "خلال النهار، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة أنظمة صواريخ متعددة من طراز "هيمارس"، وثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، وثلاث قنابل جوية موجهة من طراز "جدام"، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس-200" م تحويلها لضرب أهداف أرضية".

وتابع: "تم تدمير 47 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك وجمهورية دونيتسك، وفي مقاطعة زابوروجيه".

 

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