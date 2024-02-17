ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يحتل المركز الأول بـ يوتيوب

يواصل ديو سبب فرحتي، للنجمة أصالة والفنان أحمد سعد، احتلال المرتبة الأولى في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصوله على 2 مليون و 300 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

تفاصيل ديو سبب فرحتي

ديو سبب فرحتي من كلمات محمد شافعي، ألحان أحمد سعد، وتقول كلماته:"يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير".

آخر الإصدارات الغنائية لـ أحمد سعد

جدير بالذكر أن آخر الإصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد، أغنية «بعتذرلك»، التي حققت أكتر من مليون مشاهدة، وتقول كلماتها “بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير”.

جديد أصالة على يوتيوب

وكانت طرحت النجمة أصالة أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "عايشة حالة"، وهي من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

وتقول كلمات الأغنية:"عايشة حالة قبل مِنَك

طول حياتي معيشتهاش

شُفت فيها وانتَ جَنبي

كل حاجة مشُفتهاش

وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش

عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك

لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش

دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك.

وابقىَ معاك

دايماً مِتطَمِنة.. وبكلمة حنينة

حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان.

والأيام

بُكره هتِثبِت قوي.. إنى بَحِبَك قوي

ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان.

إنتَ عَندي ف حِتة تانية

مش مُجَرد إهتمام

إنتَ مَصدَر السعادة

انتَ مِحوَر الكلام".

صندوق

كما طرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.