عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يفوز على المصري في بطولة البراعم 2013

إنبي 2013
إنبي 2013

يواصل قطاع الناشئين بنادي إنبي في تقديم النتائج المميزة خلال الفترة الماضية، بعدما حقق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات بطولة البراعم لمنطقة القاهرة 2013.

txt

إنبي يفوز في دوري الجمهوية وبطولة براعم القاهرة


جاء فوز الفريق البترولي على نظيره المصري، في النبارغة التي شهدها مجمع ملاعب نادى إنبى صباح اليوم.
في سياق متصل، فاز فريق إنبي مواليد 2007 على نظيره المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جاءت في مسابقة دوري الجمهورية لهذا الموسم.
وشهدت المباراة تسجيل إنبي للهدف الوحيد عن طريق اللاعب عمر العزب، والذي نجح في قيادة الفريق البترولي للفوز على الذئاب. 
في نفس السياق، فاز فريق إنبي مواليد 2014، على فيوتشر بنتيجة 3/0، في المواجهة التي أقيمت على ملاعب نادى إنبى اليوم الجمعة، فى بطولة البراعم لمنطقة القاهرة.
وسجل ثلاثية النادي البترولي كل من؛ مازن مصطفي، ومحمد ابراهيم، ومروان ادهم نشات.

مواد متعلقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

كولر: بلوزداد منافس صعب.. والأهلي لم يقدم مستواه
الجريدة الورقية