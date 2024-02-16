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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس إنبي يستقبل وفدًا من نادي تاكوما ستارز الأمريكي

أيمن الشريعي رئيس
أيمن الشريعي رئيس نادي انبي

شهدت الساعات القليلة الماضية استقبال أيمن الشريعى، رئيس نادي إنبي، وفدًا من نادى تاكوما ستارز أحد أندية الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر النادي البترولي.

 

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جاءت زيارة الوفد الأمريكي لبحث سبل التعاون والاستثمار فى قطاعات الناشئين بين نادى إنبى ونادى تاكوما في المستقبل القريب.

 

ويشهد نادي إنبي تطورًا مميزًا على الصعيد الكروي في قطاع الناشئين والفريق الأول، مما جعل النادي الأنريكي يرغب في الاستفادة من النادي البترولي.


وحرص الشريعى على إصطحاب الوفد الأمريكى في جولة داخل نادى إنبى ، في حضور المدير الرياضى للنادى كابتن عبد الناصر محمد و مدير التعاقدات كابتن إبراهيم محمد و رئيس قطاع الناشئين كابتن عماد جابر والمدير الإدارى للقطاع كابتن وليد رمضان، حيث تفقد الوفد ملاعب الناشئين، والمبنى الإداري، بالإضافة لأخذ الصور التذكارية بين الناديين.

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