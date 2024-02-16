الزمالك يهزم الاهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك فوزا مهما على حساب الأهلي بنتيجة 28/29 في دوري المحترفين ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، فيما يملك الأهلي 20 نقطة فى الترتيب.

وانتهت احداث مباراة القمة التى جمعت بين الأهلي والزمالك بالتعادل بنتيجة 24-24 فى الوقت الاصلى من عمر مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد ليتجه كلاهما إلي رميات جزائية لتحديد الفائز.

ودعمت إدارة نادي الزمالك فريق كرة اليد بـ5 لاعبين، هم عمر الفولي وعبدالله إمام وأحمد سامح وأحمد مجدي ومحمد مؤمن صفا.

وتقام مرحلة المنافسة على اللقب بين ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب من 14 جولة، حيث يتأهل الأول والثاني في الترتيب إلى مرحلة حسم اللقب في نهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.