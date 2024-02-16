عقد دروة تدريبية حول مرض "الملاريا" للعاملين بصحة سوهاج

نظمت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بسوهاج دورة تدريبية لمسئولي الملاريا بالإداراة علي مستوي المديرية حضرها 20 فني وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتدريب الأطقم الطبية والفنية بمختلف التخصصات و الإدارات .

ونظمت الدورة تحت إشراف الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتورة رجاء حسين مدير عام المتوطنة بالمديرية، وتم تدريب الحضور علي كل ما يتعلق بمرض الملاريا وطرق إنتقال المرض و دورة الحياة و كيفية الوقاية منه وكذلك الفحص والتشخيص .

كما تم التدريب العملي علي أشكال الطفيل تحت الميكروسكوب و كيفية أخذ العينات و تحضير الشرائح وصباغتها وفحصها ميكروسكوبيا .

ومن جانبه أكد " ابوهاشم" علي أهمية التدريب المستمر للأطقم الطبية و الفنية لضمان الإطلاع علي أحدث المتغيرات التي تطرأ علي الساحة الصحية ومواكبة التطور السريع الذي يشهده المجال الطبي في طرق الفحص والتشخيص والعلاج وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأعلي جودة ممكنة