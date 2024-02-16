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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإيكواس تشيد بقرار المجلس الدستوري بالسنغال وتطالب بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية (مستند)

الإيكواس
الإيكواس

أثنت مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، على قرار المجلس الدستوري السنغالي بإلغاء تأجيل الانتخابات الرئاسية في داكار.

وتحث المفوضية كافة الجهات المعنية على احترام قرار المجلس الدستوري، وتطلب من الجهات المختصة تحديد موعد
إجراء الانتخابات الرئاسية وفق هذا القرار.

ودعت  المفوضية الأحزاب السياسية والقوى النشطة، إلى ضبط النفس وتشجيع الحوار الشامل للحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لهذا البلد الرائد في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتواصل مفوضية المجموعة الأقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”،  مراقبة الوضع وتدعو جميع أصحاب المصلحة إلى احترام سيادة القانون لضمان إجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة.
 

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