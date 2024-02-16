عبدالمقصود: جوميز مدرب مميز..وأتوقع تأقلم "شحاتة وماهر" سريعًا

أشاد أحمد عبدالمقصود، المدير الفني السابق للزمالك، بالدور الذي قام به مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية سواء رفع إيقاف القيد وإبرام العديد من الصفقات.

وقال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك أبرم صفقات قوية وأتوقع تأقلم محمد شحاتة وناص ماهر سريعا مع الفريق".

وأضاف: "جوميز مدير فني مميز للغاية ويهتم باللاعبين الناشئين وسينجح مع نادي الزمالك وسيقوم بتطوير مستوى اللاعبين".

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض أمس الخميس على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

شهدت المحاضرة قيام المدير الفني بشرح العديد من الأفكار الفنية للاعبين لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بجانب توضيح بعض الأخطاء التي ظهرت مؤخرا وكيفية العمل على تصحيحها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.