وكيل صحة سوهاج يستقبل نقيب أطباء سوهاج و وفداً من النقابة

استقبل الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمكتبه وفدا من نقابة الأطباء يتقدمه الدكتور احمد فوزي نقيب أطباء سوهاج و ضم كلا من دكتور مجدي هنري أمين عام النقابة ود محمد عبدالعزيز و د محمد حسني أعضاء نقابة الأطباء بسوهاج . وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك للجانبين حيث أشار " ابو هاشم " أن مديرية الصحة بسوهاج تثمن دور نقابة الأطباء في خدمة أطباء المحافظة ورعاية مصالحهم منوهاً اننا نعمل جنباً الى جنب للصالح العام .

كما أشار دكتور أحمد فوزي أن النقابة تقوم بتدريب الأطباء حديثي التخرج على فنون الإدارة بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج بصوره مستمرة ليكونوا قادرين علي فهم ودراية الشئون الإدارية المختلفة و كذلك تدريبهم فنياً وعملياً ليكونوا قادرين علي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بجودة و مهارة .

وثمن وكيل وزارة الصحة دور النقابة الفعال والمحوري تجاه الزملاء الأطباء بالمحافظة،

وخلال اللقاء بحث وكيل وزارة الصحة اوجه التعاون المشترك بين مديرية الصحة بسوهاج والنقابة للإرتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تشهد تطور كبير من حيث تطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية

لافتاً إلي أن كل هذه الجهود تعود علي المواطن السوهاجي والخدمة الطبية المقدمة له